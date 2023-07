Binnenkort kan je in Scherpenheuvel-Zichem trouwen in openlucht: "We zoeken een aangename, rustige locatie"

Vooraleer het zover is, moet het stadsbestuur nog een geschikte locatie kiezen. "We hebben de afgelopen tijd al voorbereidend werk gedaan en hebben een paar mogelijke plaatsen waar een huwelijk in openlucht zou kunnen doorgaan", laat burgemeester Manu Claes (CD&V) weten. "De plaats die we kiezen, moet toegankelijk zijn voor het publiek. Het moet een aangename, rustige plek in het groen zijn zonder verkeersdrukte", vindt Claes.

De stad denkt bijvoorbeeld aan de kiosk op de markt in Zichem. Ook de natuurgebieden vlakbij OC De Hemmekes in Zichem en OC De Keyt in Messelbroek behoren tot de opties. Het stadsbestuur wil dit najaar nog de knoop doorhakken. "We gaan er één locatie uitpikken. Onze inwoners kunnen dan kiezen tussen trouwen op het stadhuis of op die locatie in openlucht", aldus nog de burgemeester.