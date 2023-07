Voetbalclub Olsa Brakel uit tweede nationale gaat drie jaar samenwerken met Anderlecht

"Anderlecht is de absolute nummer één op het vlak van jeugdopleiding in België. De visie daar sluit heel dicht aan bij de visie van Olsa als het gaat over investeren in menselijk kapitaal en het vervullen van onze sociaal-maatschappelijke rol", zegt Bart Vermeulen, CEO van Olsa Brakel. "Zowel Anderlecht als wij proberen de opleiding te laten primeren. Dat is ons gemeenschappelijk DNA. We noemen niet voor niets onze trainers liever opleiders."