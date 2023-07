Twijfels over meer bevoegdheden voor MIVB-controleurs op en rond Brusselse metro

Het voorstel van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) om MIVB-controleurs meer mogelijkheden te geven om overlast aan te pakken op het MIVB-netwerk, roept veel vragen op in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Parlementsleden vragen zich af of een boete uitdelen wel effectief is in het geval van daklozen of druggebruikers die overlast veroorzaken in stations of in de metro.