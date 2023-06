UGent doet het vanaf 2027 met 120 personeelsleden minder: vakbond vreest voor onhoudbare werkdruk

Dat er 120 jobs verdwijnen, betekent niet automatisch dat 120 mensen worden ontslagen. "Het aantal ontslagen, laat staan gedwongen ontslagen, gaan we in alle omstandigheden zo laag mogelijk proberen houden", klinkt het bij rector Rik Van de Walle. "We zijn ervan overtuigd dat het gros van de personeelsreductie gerealiseerd kan worden via pensionering en mensen die vrijwillig de organisatie verlaten."

Of er door de besparing ook administratieve taken zullen verdwijnen, is niet duidelijk. Eeclo vreest alvast dat de werkdruk onhoudbaar wordt. "Als men dezelfde ondersteuning wil bieden, met 120 mensen minder, dan denken we dat dit compleet onrealistisch is. De mensen zitten nu al op hun tandvlees, dus wij verwachten dat het compleet onwerkbaar wordt."