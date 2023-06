Vader van twee kinderen die stierven in brand in Sint-Amands bekent brandstichting

De vader van twee jonge kinderen die om het leven kwamen bij een woningbrand in Sint-Amands heeft vandaag bekend dat hij de brand heeft aangestoken. De brand werd op zondag 18 juni even voor middernacht aangestoken.

De hevige brand in Sint-Amands kostte het leven aan Kyara (4,5 jaar) en Kyano (8 jaar). Hun moeder ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, ze wordt momenteel in kunstmatige coma gehouden.