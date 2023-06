Van Parijs tot Brussel: hoe onrust zich via sociale media snel verspreidt

"On aime sa" of "daar houden we van", zien we op Snapchat bij de video's van de eerste uitgebrande wagens en beschadigde politievoertuigen in Parijs. Het bericht komt van een account met een Belgisch vlagje in zijn accountnaam. Na de foto uit Parijs volgt een foto van een muur in Brussel met de boodschap "Adil, pas de justice, pas de paix". (Adil, geen gerechtigheid, geen vrede). De 19-jarige Adil Charrot kwam in 2020 in Anderlecht om het leven bij een politieachtervolging op zijn scooter. Zijn naam wordt nog regelmatig gescandeerd bij demonstraties.