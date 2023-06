Vandalen vernielen kunstwerk "Shelter" in Tongeren: "Snap niet dat mensen zoiets doen"

In Tongeren hebben vandalen het kunstwerk "Shelter", in het Pliniuspark, vernield. Medewerkers van de stad hebben de toegang voorlopig dichtgetimmerd. Het stenen kunstwerk in de vorm van een iglo staat amper een maand in het park, maar is al meerdere keren het slachtoffer geworden van vandalenstreken. Het stadsbestuur is niet te spreken over de vernieling en neemt maatregelen.