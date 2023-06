Italiaanse politie arresteert 68 verdachten van maffia-organisatie 'Ndrangheta

Wat is dat, ‘Ndrangheta?

‘Ndrangheta is een beruchte maffia-clan uit Calibrië, ten zuiden van de stad Napels. De organisatie was lange tijd verbonden aan de Siciliaanse Cosa Nostra, maar heeft ondertussen een internationaal netwerk van criminaliteit opgebouwd. Uit bronnen van de FBI bleek al dat er in 2018 zo’n 160 cellen met 6.000 leden waren, verspreid over de hele wereld. ‘Ndrangheta is een belangrijke speler in de cocaïnehandel, maar schuwt ook andere misdrijven niet. Wapenhandel, politieke afkopingen en moord: er is maar weinig waar de organisatie voor terugdeinst.