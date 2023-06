Ondernemersorganisatie Voka kritisch over stroomstoring in Antwerpse haven: "De factuur zal oplopen, dat is een zekerheid"

Het is blijkbaar ook niet de eerste keer dat de stroom er uitvalt. "In die uithoek van de haven zou het al de vierde of vijfde keer zijn dat er stroomonderbrekingen zijn, wel niet zo groot als de storing van gisteren. Voor de bedrijven mag dit echt geen patroon worden", zegt Leuridan. Want zo'n stroomonderbreking komt met een prijskaartje.

"Je hebt de personeelskosten. Bedrijven hebben personeel naar huis moeten sturen, maar die mensen worden wel doorbetaald. Veel bedrijven zijn gebonden aan strenge contractvoorwaarden. Als je de leveringstermijn niet respecteert, hangen daar zware boetes aan vast. En dan heb je natuurlijk nog de productie", legt Pieter Leuridan van Voka uit. "Sommige bedrijven zullen zelfs pas tegen volgende dinsdag of woensdag volledig operationeel zijn. Die factuur zal oplopen, dat is een zekerheid."

Volgens Voka dragen zulke stroomonderbrekingen dan ook niet bij tot een gunstig investeringsklimaat. "Ik veronderstel dat er een aantal partijen rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden. Ik hoop dat het de laatste keer is dat we zoiets meemaken", besluit Leuridan.