Ontsnapte kangoeroe springt door de straten van Gierle

Op Facebook waarschuwden al meerdere aandachtige Gierlenaren voor de kleine kangoeroe, en dat is een goede reflex volgens Aïssa Swaerts van opvangcentrum voor wilde dieren VOC Neteland. "Wat je het best doet als je zo'n dier ziet, is een bericht plaatsen op Facebook. Het belangrijkste is dat eigenaar gevonden wordt, en dat gaat soms snel via zulke groepen."