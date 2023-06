Oudste krant ter wereld houdt er (noodgedwongen) na 320 jaar mee op

De Wiener Zeitung is in handen van de Oostenrijkse overheid (al was ze wel redactioneel onafhankelijk) en in een bitter editoriaal schrijven de hoofdredacteurs het einde van de papieren krant toe aan de Oostenrijkse regering, gevormd door de conservatieve ÖVP en de Groenen.

De regering paste onlangs namelijk de wetgeving aan waardoor bedrijven niet meer verplicht zijn om bepaalde meldingen over hun onderneming te laten publiceren in de krant (denk aan meldingen die bij ons in het Staatsblad moeten verschijnen). Nochtans leverden die publicaties jaarlijks 18 miljoen euro op, de belangrijkste financieringsbron voor een krant die maar 8.000 exemplaren per dag verkoopt.