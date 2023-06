Influencer tilt baby zelf uit buik bij keizersnede, gynaecoloog: "Kan optie zijn, maar moet veilig blijven"

Handig noch evident is zo'n "Mother Assisted C-section" trouwens ook niet voor de moeder, volgens de gynaecoloog. "Ik kan me inbeelden dat het praktisch niet altijd makkelijk is. De mama moet zich bijna dubbelvouwen om de baby te pakken, die dan ook nog eens glibberig is. Evident is dat niet. Ik denk niet dat de gemiddelde Vlaamse zwangere vrouw direct vragende partij zal zijn."