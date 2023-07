"Wonen in Limburg": fusie van 19 sociale huisvestingsmaatschappijen in Limburg vanaf vandaag officieel

De 19 verschillende huisvestigingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Limburg zijn voortaan ondergebracht in één grote woonmaatschappij: Wonen in Limburg (WIL). Vanmiddag is het startschot gegeven in Genk. Wonen in Limburg is voortaan een van de grootste woonmaatschappij in Vlaanderen.