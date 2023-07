Arbeider komt om het leven bij wegenwerken in Halen

De Ottenbergstraat is een smalle straat die de Heesstraat in Lummen verbindt met de Bakelstraat in Zelem. Vooral fietsers en wandelaars maken er gebruik van. De gemeente Lummen laat de weg heraanleggen, zo wordt er onder meer een nieuwe laag asfalt gelegd.

Tijdens de werkzaamheden vrijdag is rond 16 uur een arbeider om het leven gekomen. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht door het arbeidsauditoraat. Het slachtoffer is een vijftiger uit Oud-Turnhout.