Australië laat medisch gebruik van psilocybine ("paddo's") en MDMA toe bij behandeling van depressie en PTSS

Bekende psychedelica zijn psilocybine (werkzame stof van "paddo's"), lsd, mescaline (stof in Latins-Amerikaanse cactus die al eeuwen gebruikt wordt bij rituelen) en DMT (werkzame stof in ayahuasca). MDMA is geen psychedelicum, maar heeft ook geestesverruimende effecten.

In de jaren 50 en 60 deden wetenschappers onderzoek naar psychedelica en MDMA als behandeling voor psychische aandoeningen. De resultaten waren veelbelovend. In de jaren 70 kwamen de stoffen steeds meer in een negatief daglicht te staan. Ze werden in toenemende mate gebruikt als recreatieve drugs, wat leidde tot "bad trips". Daarbij ervaren mensen hevige angsten, verwarring, erg sombere gevoelens. Soms is zo'n trip zo intens dat de effecten blijvend zijn.