17-jarige die werd doodgeschoten door politie in Parijs vanmiddag begraven, Macron stelt staatsbezoek aan Duitsland uit

De uitvaart van de 17-jarige Nahel, die dinsdag door een agent werd doodgeschoten, is in de vroege namiddag begonnen. Er was een bijeenkomst in een funerarium, gevolgd door een plechtigheid in de Grote Moskee van Nanterre. Honderden mensen wonen de gebedsdienst bij, velen ook buiten op de trottoirs omdat er binnen in de moskee niet genoeg plaats is.

De familie had de media gevraagd om weg te blijven van de uitvaart, omdat het een dag van bezinning moet zijn voor de nabestaanden. Wegen in de buurt van de moskee en de begraafplaats zijn afgesloten.