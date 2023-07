Kan je ook geen Tweets meer lezen? Twitterbaas Elon Musk stelt tijdelijk daglimiet in

Wie doorgaans veel op Twitter zit, heeft het waarschijnlijk al gemerkt: er staat een limiet op het aantal Tweets dat je op één dag kan lezen. Concreet kunnen geverifieerde accounts (die met een blauw vinkje) nog 6.000 posts per dag lezen. Voor ongeverifieerde accounts staat de limiet op 600 per dag, nieuwe accounts zijn beperkt tot 300 Tweets per dag.