Bestuurder geflitst aan 388 km/uur op Vlaamse snelweg

De federale politie weigert zowel aan La Dernière Heure als VRT NWS verder alle commentaar en stelt dat "de exacte locatie van de overtreding niet kan worden vrijgegeven omdat het onderzoek misschien nog gaande is. Er is enkel geweten dat het voorval zich voordeed op een snelweg in Vlaanderen.

Er bestaat maar een heel beperkt aantal - heel dure - auto's die een dergelijke hoge snelheid kunnen halen. Daarbij moet je denken aan een Bugatti of een Koenigsegg.

Als je op de snelweg geflitst wordt als je meer dan 40 km/u te snel rijdt, moet je voor de politierechtbank verschijnen en riskeer je boete tussen de 80 en 4.000 euro. Daarnaast kan je ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar krijgen.