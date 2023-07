Blade Run Challenge rond Gentse Watersportbaan: "Graag terugbetaling van dure blades, lopen na amputatie is belangrijk!"

Vóór de bladerun was er eerst een symposium in de topsporthal over de gezondheidsvoordelen van lopen, ook voor atleten met prothesen. "En die voordelen zijn er zeker", zegt Krista, die haar beide onderbenen verloor na een bacteriële infectie.

"De functionaliteit neemt spectaculair toe, net als de zelfredzaamheid en ons mentaal welbevinden. Er zijn ook de gekende voordelen voor hart, bloedvaten en longen. En ook de maatschappelijke en socio-economische impact is niet te onderschatten! Er is een dame die drie jaar geleden een ongeval had waarbij ze een onderbeen verloor. Door te lopen met blades, heeft ze zowel de fysieke als de mentale kracht teruggewonnen om opnieuw te gaan werken."