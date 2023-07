Boottoerisme ondervindt hinder door aanvaring brug in Humbeek, riviercruises vinden creatieve oplossingen

Voor het boottoerisme kon de timing van het ongeval in Humbeek niet slechter vallen. Voor bedrijven als Rivertours is het hoogseizoen al even bezig. Bovendien lijden de riviercruises al even onder de schade aan het hellend vlak van Ronquières, een belangrijke trekpleister voor boottoeristen. Daar ligt het scheepsverkeer al sinds begin deze maand stil.