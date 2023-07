Brand in kippenstal in Merksplas: mogelijk komt er ook asbest vrij

Vanmiddag is er brand uitgebroken in een kippenstal aan de Steenweg op Beerse. Omdat er mogelijk asbest vrijkomt, vraagt de brandweer iedereen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. De weg tussen Merkplas en Beerse is afgesloten in beide richtingen. Door de wind drijft de rook richting Turnhout.