C-mine in Genk start de zomer met nieuwe expo, audiotour en de grootste vlag van de Benelux

"C-mine is een unieke locatie in Genk, maar de mensen hebben nog te weinig voeling met het verhaal erachter. Ze hoorden af en toe van mijnwerkers weleens wat hier allemaal gebeurd is, maar met deze nieuwe audiotour komt het mijnverleden echt tot leven", zegt Karel Kriekemans, schepen van Toerisme (CD&V) in Genk.

"We willen aan de Genkenaars tonen wat hier vroeger gebeurd is, maar ook aan de rest van België en de wereld. De bedoeling is dat de toerist kennis maakt met het verleden en het heden in Genk, dat de cultuurliefhebbers aan zijn trekken komt met deze regionale en lokale kunst en dat het plein rondom de C-mine door die grote vlag in de kijker wordt gezet", besluit schepen van Cultuur (CD&V) in Genk.