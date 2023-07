Catherine Fonck (Les Engagés) stopt na de verkiezingen met politiek

Fonck, die begin 2003 in de politiek stapte en twee keer minister was (tussen 2004 en 2009 in de Franse gemeenschapsregering, en in 2014 enkele maanden staatssecretaris in de federale regering), geeft toe dat ze bij de verkiezingen van 2019 al twijfelde.

"Dat ik stop, is eerst en vooral omdat ik het belangrijk vind het aantal mandaten te beperken. Ik geloof ook in de noodzaak om de politieke klasse te vernieuwen en tot slot wil ik opnieuw betekenis vinden in wat ik doe", aldus Fonck.

"Ik zet me voor 150 procent in als parlementslid. Maar op het einde van de week vraag ik mij soms af of ik van nut was. Ik heb steeds minder voeling met de politiek, de particratie, het denken op korte termijn, het 'doen alsof' eerder dan iets ondernemen en met de verlamming die steeds erger wordt. De politiek lijdt onder een gebrek aan resultaten en efficiëntie", klinkt het bij de Waalse politica.

Fonck is arts van opleiding en ze wil opnieuw iets doen in de gezondheidssector.