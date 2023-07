Crisismanagement aangesteld bij woon- en zorgbedrijf Triamant in Velm: "Mensonwaardige en zelfs levensbedreigende toestanden"

De bewoners kunnen intussen weer op de nodige zorg rekenen. "Zo hebben we met het rusthuis Orelia afspraken gemaakt over de warme maaltijden en ook de thuisverpleging is weer opgestart, vertelt de burgemeester. "We zullen die zorg in handen houden, tot er een nieuwe uitbater is", vult schepen Pascy Monette (Open VLD) aan. "Maar ik vind het wraakroepend dat we nu horen van onder meer thuisverpleegkundigen dat zij de problemen anderhalve maand geleden al gemeld hebben bij de Zorginspectie." De stad en de eerstelijnszone gaan bij het gerecht een klacht indienen over de verantwoordelijken van Triamant, Curamant en Patrivelm.

In het woonzorgcentrum op de site van Triamant zijn er geen problemen, dat werd vorig jaar overgenomen door de groep Orelia.