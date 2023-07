Dansende dieven stelen steeds vaker luxehorloges in Antwerpen

De gauwdieven hebben een dansend afleidingsmanoeuvre waarmee ze hun slachtoffers afleiden. Ze nemen eerst de hand of de pols waaraan het uurwerk hangt vast. Dan plaatst de dief zijn been tussen dat van het slachtoffer en begint hij te dansen. In alle commotie merkt het slachtoffer dan niet dat de dief met zijn andere hand het horloge losmaakt.