Opnieuw negen Delhaize-winkels gesloten, Delhaize: "Hebben verzoekschriften en zullen deurwaarders sturen"

De socialistische vakbond BBTK bevestigt dat er opnieuw actie wordt gevoerd. Die acties lagen even stil. "De actiebereidheid is nooit weg geweest. Maar door de dwangsommen die boven ons hoofd hingen - 1.000 euro per klant - was er een kink in de kabel. Niemand heeft zoveel geld. Dat euvel is nu van de baan: we hebben de rechtszaak tegen Delhaize gewonnen", zegt Katrien Degryse van de vakbond.