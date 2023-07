Druk op de Meir in Antwerpen op eerste soldendag: "Schoenen van 80 euro voor 15 euro"

Het was vandaag al gezellig druk op de eerste dag van de solden op de Meir in Antwerpen. Ondanks de koppelverkoop van de voorbije weken, en de regen vandaag, kwamen toch veel koopjesjagers af op de kortingen van gemiddeld 30 procent. In de warme maand juni is er veel zomerkledij verkocht, maar toch is er nog veel voorraad omdat het voorjaar zo nat was.