Fietsster in levensgevaar na aanrijding op rotonde Torhout: "Ze had daar geen voorrang"

"De fietsster van 55 werd levensgevaarlijk gewond", zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. "De vrouw werd opgeschept en kwam ten val. Ze werd naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht. Achter het stuur van de bestelwagen zat een man van 55. Hij bleef ongedeerd. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn werd, na overleg met het parket, geen verkeersdeskundige aangesteld."

Uit de eerste vaststellingen blijkt immers dat de vrouw op het fietspad sowieso voorrang moet verlenen aan het wegverkeer. Er staat een voorrangsbord aan het fietspad en op de grond zijn haaientanden geschilderd. Of de vrouw voor de bestelwagen van links of rechts kwam, waar het zicht door struiken nog meer belemmerd is, is niet duidelijk. Door het ongeval was er even zware verkeershinder. De brandweer plaatste de nodige signalisatie. De bestelwagen had alleen een gebarsten voorruit.