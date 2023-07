Opnieuw rellen en plunderingen vannacht in Frankrijk, maar geweld "minder intens"

Frankrijk heeft er opnieuw een nacht op zitten met opstootjes, plunderingen en brandstichtingen, maar het geweld was "minder intens" dan tijdens de vorige nachten, zeggen de autoriteiten. De rellen in het land braken uit na de dood van de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole in Nanterre.

Minister Darmanin bezocht vannacht Parijs en liet om 2.30 uur weten dat er nationaal 471 mensen waren gearresteerd. Om de spiraal van geweld te doorbreken, zette hij gisterenavond over het hele land 45.000 agenten in.



De regering verzocht de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio's, ook om vanaf 21 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen.