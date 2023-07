Grootste garnaalkroket ter wereld te winnen in Kluisbergen: "We maken er kleinere kroketten van die wel in de friteuse kunnen"

De winnaar hoeft zich geen zorgen te maken over het klaarmaken van de kroket. Een grote friteuse is niet nodig, want de gigantische garnaalkroket wordt in verdeeld in 110 garnaalkroketten van normaal formaat. "Het zou ook niet echt lukken om zo'n kroket te bakken, ook al heb je een heel grote friteuse", zegt Sjon Kindt van de viswinkel. "In het midden van de kroket zou je alleen nog pure deeg hebben, en smakelijk is dat niet."