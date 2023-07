Hevige hooibrand in Kortessem, brandweer kan voorkomen dat vuur overslaat op woningen

Omdat er brandslangen over de weg liggen, roept burgemeester Tom Thijssen (CD&V) de mensen op om het kruispunt van de Helstraat en de Gulmerstraat in Vliermaalroot te vermijden. "De brandweer is momenteel het hooi uit elkaar aan het trekken met een kraan, om alles goed te kunnen nablussen. Ik verwacht dat de weg in de vroege namiddag weer vrij is."

Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur precies ontstaan is, wordt onderzocht door een branddeskundige.