Twee voertuigen vanochtend uitgebrand in Stekene:  "Kwaad opzet niet uitgesloten"

Het is niet duidelijk bij welk voertuig het vuur ontstaan is en wat de oorzaak van de brand is. De politie kon brandstichting niet uitsluiten en verwittigde het parket. Een branddeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak te achterhalen. Volgens verschillende buurtbewoners was er wel heel wat lawaai te horen, net vóór ze het vuur opmerkten. Of dat iets met de brand te maken heeft, wordt onderzocht. Door de brand en het onderzoek was de Kerkstraat in Stekene enkele uren afgesloten voor alle verkeer.