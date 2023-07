Volg hier dag 3 van Rock Werchter - "Kom vroeg genoeg naar The Barn als je geen optredens wil missen", XINK opent Main Stage

Op slotnummer "Misschien" na speelt XINK de muziek die ze als tieners hebben gemaakt, in aangepaste versies. (Lees: iets lager en trager). Voor de aanwezige tieners en twintigers, van wie velen nog niet geboren waren in 2003, is het een nostalgisch meezingfeest. Want de teksten van "De andere kant", Denk aan mij" en "Laat me vrij" zitten nog goed in het geheugen van het publiek, en het regent ook vlotjes "woo hoo's".

Halfweg laten de twee broederparen zich even gaan in een steviger punkstukje. Drummer Niels Meukens krijgt later nog even een solomoment om wild in het rond te meppen. Frontman Jonas Meukens blijft het publiek aanmoedigen en opzwepen.