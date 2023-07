Nederlandse koning Willem-Alexander biedt excuses aan voor slavernijverleden

De Nederlandse koloniale geschiedenis is veel ouder, uitgebreider en van een andere aard dan de onze. Nederland is ook al langer bezig met excuses. Terwijl ons land vorig jaar voor het eerst bij monde van koning Filip spijtbetuigingen aan de Congolezen overbracht, heeft de Nederlandse koning zich al eerder geëxcuseerd in Indonesië, voor het geweld tijdens de dekolonisatie van het Zuid-Aziatische land.

Eind vorig jaar kwamen daar excuses bij voor een van de donkerste bladzijden van de Nederlandse geschiedenis: de slavenhandel in Suriname en het Caraïbische gebied.

Al in de zeventiende eeuw wierp de Republiek zich op de slavenmarkt, via het beruchte systeem van driehoekshandel. Vanuit Nederland gingen wapens naar Afrika, die werden geruild tegen slaven. Die slaven werden de oceaan overgevaren en verkocht om te werken op plantages in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustasius, Saba en Sint-Maarten. Daarna keerden de Nederlandse schepen vanuit Latijns-Amerika terug naar Nederland met producten als suiker, koffie of tabak.

In totaal verhandelden de Nederlanders van de zestiende tot de negentiende eeuw tussen 600.000 en ruim 1 miljoen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen. Tot op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft in Suriname en de kolonies in de Caraïben.

Pas op 1 juli 1873 - tien jaar na het wettelijke einde - kwam er ook in Suriname daadwerkelijk een einde aan de slavernij. Daar moesten de "vrijgemaakten" namelijk nog tien jaar lang verplicht doorwerken: weliswaar betaald, maar nog altijd in erbarmelijke omstandigheden.

1 juli 1873 (en dus niet 1863) wordt daarom aangehouden als datum om het einde van de slavernij in de voormalige Nederlandse kolonies te markeren. In Suriname noemen ze de dag Keti Koti (wat "ketenen gebroken" wil zeggen).