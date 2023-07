Diest omkadert koloniale tekst in stadhuis met mozaïek: "Verleden niet wegstoppen"

Op het oud plakkaat in het stadhuis staat een tekst die vertelt dat er drie Diestenaren gestorven zijn in Congo, "ten voordele van de beschaving" in de kolonie. "De stad vindt die boodschap pijnlijk, maar wil het verleden niet onder de mat vegen. Daarom hebben we nagedacht over welke boodschap we willen geven voor de toekomst", zegt kunstenares Angélique Baeyens. "Dat is een boodschap van gelijkheid, verzoening, vrede en eenheid."