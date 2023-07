Bezoekers van Jessa Ziekenhuis in Hasselt moeten niet langer op voorhand reserveren via de website

"We hadden dat systeem in stand gehouden om de bezetting van de bezoekersparking beter te kunnen controleren, om te voorkomen dat ze overbezet was", legt woordvoerder Lieve Ketelslegers uit. "Maar we merken dat veel mensen het moeilijk hebben om zo'n bezoek op voorhand, via de website, in te plannen. Daarom voeren we het systeem nu af."