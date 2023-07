Auto tolt over E403 in Ruddervoorde, 200 meter  snelweg bezaaid met brokstukken

Op de E403 tussen Torhout en Ruddervoorde is vrijdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder ging er met zijn auto verschillende keren over de kop, wellicht na een foutgelopen inhaalmanoeuvre. De bestuurder raakte zwaargewond, maar kon zelf nog uit het wrak stappen. De snelweg was over een afstand van 200 meter bezaaid met brokstukken.