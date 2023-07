Studenten protesteren tegen "klassenjustitie in zaak-Sanda Dia" in Brussel

"We willen een sterk en duidelijk signaal tonen aan de regering en de politiek", klinkt het bij de actievoerders. "We strijden voor rechtvaardigheid in de zaak-Sanda Dia, aangezien dit ons heel hard raakt als mensen", zegt Isabelle Tomasevic van Belgium Moves For Justice.

Het doel is om respect, solidariteit en steun te betonen aan de familie en vrienden van Sanda Dia, maar ook om "het gebrek aan debat over de klassenjustitie in dit land aan te kaarten".