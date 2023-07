Stad Mechelen helpt horeca met het zoeken naar personeel

"Het is de bedoeling dat we ook jobstudenten kunnen bereiken, nu de zomervakantie begonnen is," zegt schepen van Economie Greet Geypen. "Maar we proberen ook vaste medewerkers en flexi-jobbers enthousiast te maken." Dat gebeurt met affiches en bierviltjes in de Mechelse horecazaken zelf. Slogans als "become the next best bartender" en "word onze horecaheld" moeten de aandacht trekken van mensen die interesse hebben in een job in de horeca. En ook online loopt de campagne via Instagram en Facebook.