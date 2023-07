Veel bezwaren tegen trage wegen in Stekene: "We zouden eigendom moeten openstellen, zonder onze mening te mogen geven"

Volgens de actiegroep zouden er maar twee van de 14 geplande trage wegen wettelijk kunnen opengaan. "Voor één ervan is er een akkoord van de aangelanden, voor een tweede is de termijn nog niet verjaard", legt Celine uit. "Van de 12 overige zijn er drie volledig in private eigendom die ook niet in de Atlas der Buurtwegen staan. De overige negen zijn voetwegen die wel in die atlas staan, maar verjaard zijn omdat ze al 30 jaar niet meer gebruikt worden. De wet is daar heel duidelijk over."