Passeerde er vorige week een tornado in een bos nabij Bouillon? "Teller staat op meer dan 200 afgebroken bomen"

Maar twee elementen doen sterk vermoeden dat er wel degelijk een tornado is gepasseerd. In de eerste plaats is er de ravage in het bos zelf. "Dan gaat het over welke soort bomen er precies ontworteld zijn. Ook belangrijk is de richting waarin ze zijn neergekomen. Dat zegt iets over het windfenomeen." De Waalse overheid is nu een inventaris aan het opmaken en de teller staat momenteel op meer dan 200 ontwortelde en afgebroken bomen, waaronder een groot aantal stevige beuken.

"En daarna hebben we ook de radarbeelden onderzocht. Een tornado zelf kan je niet zien op een radar, maar we zien wel duidelijk de signatuur van een mesocycloon, een onweercel waar een rotatie in zit. Dat samen met de schade wijst toch echt op de doortocht van een tornado", legt Reyniers uit.