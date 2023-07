Voeltocht voor kinderen in Gallo-Romeins Museum Tongeren: "Ze kunnen het leven van weleer voelen en ervaren"

Met de voeltocht wil het Gallo-Romeins Museum in Tongeren kinderen aanmoedigen om elk voorwerp echt te onderzoeken. Is het zwaar, ruw, glad of geribbeld? Zo komen ze meer te weten over de functie van die historische gebruiksvoorwerpen en hoe de mensen vroeger leefden. Ze kunnen ook echt de warmte van pels voelen en ervaren hoe lastig het was om een Romeinse toga of maliënkolder te dragen.