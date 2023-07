Zandekenbrug Evergem nu ook officieel open voor fietsers en voetgangers: "Enorme verbetering voor onze veiligheid"

De Zandekenbrug over de R4 in Evergem is officieel geopend, in aanwezigheid van een aantal fietsers die de brug intussen al een aantal weken gebruikt. De bouw van de brug heeft langer aangesleept dan gepland, maar moet nu vooral een grote meerwaarde zijn voor pendelaars en recreanten. "En dat is ze ook", zegt een enthousiaste fietsster, "het is veel veiliger dan de gevaarlijke R4 over te steken."