Antwerpse politie neemt voor het eerst elektrische fiets in beslag na roekeloos rijgedrag

Sinds 2019 kunnen voertuigen van roekeloze en gevaarlijke chauffeurs bestuurlijk in beslag genomen worden. Dat is nu voor het eerst gebeurd met een elektrische fiets, in dit geval een zware mountainbike.

In een reactie feliciteert burgemeester Bart De Wever (N-VA) de lokale politie voor haar kordaat optreden: "Roekeloos rijgedrag zal van niemand getolereerd worden, ook van fietsers niet."