Auto beschadigd bij aanslag in Borgerhout

Het incident vond plaats in de Beukenstraat in Borgerhout. "Het labo is ter plaatste gekomen voor sporenonderzoek, ontmijningsdienst DOVO kwam niet ter plaatse", laat het parket weten. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd die de mogelijke link met het drugsmilieu zal onderzoeken.

Volgens de politie was er redelijk wat schade aan de auto. Gewonden vielen er evenwel niet. In dezelfde buurt in Borgerhout werden de afgelopen jaren ook reeds verschillende explosieven 's nachts tot ontploffing gebracht.