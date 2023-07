Betogers richten zich op huis van Franse burgemeester en stichten brand: echtgenote moet met kinderen vluchten

Het huis van Vincent Jeanbrun, de burgemeester van de Franse plaats L'Haÿ-les-Roses (ten zuiden van Parijs), is het doelwit geweest van een aanval met een brandende wagen. Zijn echtgenote en een van zijn kinderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen voor relschoppers die voor de vijfde nacht op rij Frankrijk in de ban houden. Een groepje had volgens de krant Le Figaro een auto door het tuinhek van de familie gereden en in brand gestoken.