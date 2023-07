Brandweer bevrijdt man die onder tram vastzit in Brussel, slachtoffer in levensgevaar

"Het ongeval is gebeurd tussen twee haltes in. De man zat gekneld tussen de tram en een borduur", legt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer uit. “We hebben het slachtoffer eerst onder narcose gebracht en dan hebben we de tram opgeheven om hem te kunnen bevrijden. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De trambestuurder, die in shock was, werd ook afgevoerd.”

Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.