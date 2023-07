6 plaatsen voor kampeerwagens vlak bij centrum van Meeuwen

De parking ligt in de Genitsstraat in Meeuwen, op de plek waar momenteel ook een nieuwe judohal wordt gebouwd. "De locatie is ideaal, vlak bij het fietsroutenetwerk en vlak bij het centrum van Meeuwen", vertelt schepen van Toerisme Hanne Schrooten (CD&V). "Op voorhand reserveren is niet nodig. Als er plaats is kunnen mensen zich aanmelden aan de slagboom. Ze betalen dan 12 euro om een nachtje te blijven. Ze kunnen water en stroom tappen, en er is een lozingspunt voor vuil water."