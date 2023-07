Dief in Eppegem probeert te ontsnappen door in Zenne te duiken, politie haalt hem eruit met koord

Een man heeft ingebroken in jeugdhuis De Jeppe in Eppegem en heeft op een creatieve manier de benen genomen. Nadat een buurtbewoner hem op heterdaad betrapte, nam de dief een nachtelijke duik in de Zenne om te ontsnappen. Het incident deed zich voor rond 2 uur in de nacht van zaterdag op zondag.