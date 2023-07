Imposante baarden van deelnemers aan Kroningsfeesten in Tongeren vereeuwigd in boek en expo

De meest indrukwekkende baarden van deelnemers aan de zevenjaarlijke Kroningsfeesten in Tongeren zijn deze week te zien in de tentoonstelling Barba coronium. De portretten zijn gemaakt door fotograaf Bert Daenen. Hij verhuisde 14 jaar geleden naar Tongeren en merkte dat deelnemen aan de Kroningsfeesten dé manier is om je in te burgeren in de stad.